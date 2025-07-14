В Ярославской области в 20-й раз прошел турслет предпринимателей

В Ярославской области в период с 11 по 13 июля состоялся XX Всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество». Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АУЗПП ЯО Фото: АУЗПП ЯО

Турслет прошел в селе Сопелки на берегу Волги. В нем принимали участие 82 команды, представлявшие предприятия. Посетили событие в качестве гостей мэр Ярославля Артем Молчанов, глава Ярославского округа Алексей Михайлов.

«Основная цель слета – это создание горизонтальных связей среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса, формирование по-настоящему сплоченного предпринимательского сообщества, готового к совместному решению проблем, принятию ответственных решений, взаимопомощи и командной работе»,— рассказал господин Бакиров.

Помимо делового общения участники турслета играли в футбол, волейбол, участвовали в конкурсе «Каша из топора», перетягивали канат и занимались иными активностями, результаты которых подвели 13 июля.

Предпринимательский турслет проходит с 2004 года.

Алла Чижова