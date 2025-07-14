«Интерес к промышленным территориям объясняется их потенциалом»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему пользуется спросом жилье, возведенное на участках с промышленным прошлым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Из 275 тыс. кв. м апартаментов, представленных на первичном рынке столицы в старых ее границах. 170 тыс. кв. м — а это почти две трети — возводятся на участках с промышленным прошлым. В отличие от массового жилья апартаменты в промзонах чаще выходят на рынок в формате комплексной застройки с включением общественных и коммерческих пространств.

Общий объем предложения в этом сегменте составляет около 5,5 тыс. лотов. Значительная доля предложения в таких локациях приходится на бизнес-класс — более 70%. Комфорт-сегмент занимает четверть, премиальные проекты остаются нишевыми — их около 5%, посчитали эксперты компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Страна Девелопмент».

Еще треть сегмента сформирована проектами реконструкции нежилых зданий. Свободные участки обеспечивают менее 6% объема, вовлечение ветхого жилого фонда носит единичный характер. Средневзвешенная стоимость 1 кв. м в подобных локациях составляет 355 тыс. руб. Средняя стоимость лота в премиум-сегменте превышает показатель в 32 млн руб., в бизнес-классе — в пределах 18 млн руб., в комфорте-классе — 11 млн руб.

Эксперты полагают, что интерес девелоперов к промышленным территориям объясняется их потенциалом. Свободных участков в городе все меньше. А бывшие промзоны дают возможность возводить проекты нового типа — с функциональной средой, насыщенной коммерческой структурой, удобной логистикой. Апартаменты становятся частью таких решений, особенно в бизнес-сегменте, где покупатели ориентируются не только на площадь, но и на возможность жить в уже сформированной городской среде.

Светлана Бардина