Год Уральского рока стартует в Екатеринбурге 4 февраля концертом «Урфин Джюс»

В Екатеринбурге Год Уральского рока начнется 4 февраля с юбилейного концерта группы «Урфин Джюс» в день памяти поэта Ильи Кормильцева. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

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Подготовкой мероприятий занимается рабочая группа с участием деятелей Свердловского рок-клуба, включая Николая Грахова, Александра Пантыкина, Владимира Шахрина и Евгения Горенбурга.

В течение года запланированы выступления известных и молодых музыкантов, выставки, кинопремьеры, модные показы и спектакли. Будут реставрированы архивные записи артистов Свердловского рок-клуба, а клавиры их песен выпущены особым изданием.

«Наследие Свердловского рок-клуба — это гордость и визитная карточка Екатеринбурга. Уверен, запланированное нами привлечет не только жителей Екатеринбурга, но и других городов»,— сообщил Алексей Орлов.

Ранее в Екатеринбурге выбрали лучший эскиз памятника режиссеру Алексею Балабанову, который установят у Дворца молодежи на проспекте Ленина, 1. Алексей Орлов отметил, что памятник режиссеру планируется открыть 18 мая 2026 года к 40-летию Свердловского рок-клуба.

Полина Щуцкая