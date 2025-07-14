Дело переписавшей имущество тети на 96 млн жительницы Казани передано в суд

Приволжский районный суд Казани рассмотрит дело Ирины Белозеровой, подозреваемой в незаконном переоформлении имущества тети на 96 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытый пансионат для пенсионеров в поселке Щербаково

Фото: прокуратура Татарстана Закрытый пансионат для пенсионеров в поселке Щербаково

Фото: прокуратура Татарстана

По версии следствия, с июня 2022 года по февраль 2024 года жительница Казани незаконно оформила нотариальную доверенность на совершение сделок от имени своей 78-летней недееспособной тети. Уточняется, что пенсионерка не осознавала свои действия, когда подписывала документы. По доверенности Ирина Белозерова переоформила на свою мать имущество тети: дом с земельным участком и коммерческую недвижимость в Казани на сумму более 96 млн руб.

В пресс-службе СУ СКР по Татарстану сообщили, что внучка пенсионерки обратилась в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи недвижимости. Ранее племянница предоставила в суд фиктивную справку от врача-психиатра об отсутствии у пожилой женщины в момент оформления доверенности психических расстройств.

После передачи имущества пенсионерку поместили в частный пансионат в Щербаково, где она скончалась. Уголовные дела против владелицы пансионата и помощницы нотариуса, оформившей доверенность на распоряжение имуществом пенсионерки, переданы в суды.

Диана Соловьёва