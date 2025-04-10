Уголовное дело владелицы пансионата в Казани, где умерла пенсионерка, передадут в суд

Уголовное дело в отношении владелицы пансионата, где погибла пенсионерка, передано в суд. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

41-летняя Чулпан Мифтахова обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, женщина арендовала частный дом в Авиастроительном районе Казани (жилой массив Щербаково) и организовала там пансионат для проживания пожилых людей и инвалидов.

Организованное ею учреждение не соответствовало требованиям законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, оказываемые постояльцам услуги не отвечали требованиям безопасности жизни.

Вину обвиняемая признала.

В ходе судебного заседания в Казани 5 сентября 2024 года следователь Айрат Гиниятуллин сообщил, что владелица частного пансионата для пожилых людей и инвалидов не смогла гарантировать безопасные условия пребывания в учреждении, что привело к смерти как минимум одной пациентки, и что речь может идти о гибели еще 20 жильцов. Кроме того, одну из пенсионерок в пансионате склонили переписать имущество на сумму свыше 100 млн руб.

Дарья Сайфиева