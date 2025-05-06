В Республике Татарстан 46-летняя помощница нотариуса предстанет перед судом по обвинению по ч. 2 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане помощницу нотариуса осудят за злоупотребление полномочиями

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане помощницу нотариуса осудят за злоупотребление полномочиями

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2023 году обвиняемая, временно исполняя обязанности нотариуса, оформила доверенность на распоряжение имуществом 76-летней женщины, находившейся в тяжелом состоянии здоровья. При этом она не удостоверилась в дееспособности доверителя и даже не ознакомила ее с содержанием документа. В результате племянница потерпевшей, воспользовавшись доверенностью, похитила имущество на сумму около 90 млн руб. После этого пенсионерку поместили в частный пансионат, где она вскоре скончалась.

Хищение имущества пожилой женщины стало основанием для возбуждения отдельного уголовного дела в отношении ее племянницы, обвиняемой в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что дело против владелицы пансионата, где умерла пожилая женщина, передано в суд.

Артём Дергунов