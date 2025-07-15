Полис с характером

Страхование выходит из конвейерного цеха: полисы теперь собираются не по шаблону, а по меркам клиента. Страховщики примеряют на рынок модели с телематикой, показателями здоровья и подпиской — ради точной настройки под образ жизни страхователя. Но за гибкостью кроется вызов: тонкая настройка стоит недешево, а доверие к цифре пока опционально. Что победит — персонализированные или типовые страховки?

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Индивидуальный подход

Первые персонализированные страховые продукты появились на российском рынке во второй половине 2010-х годов — одновременно с развитием технологий сбора и анализа данных о поведении потребителей, их рисках и предпочтениях. На это повлияла также конкуренция между страховщиками: в борьбе за клиентов страховые компании начали более внимательно изучать их потребности. Так, например, стали появляться продукты с дистанционным осмотром автомобилей и квартир, а в добровольном медицинском страховании страховщики стали активно работать над развитием дистанционного обслуживания, рассказывает управляющий директор департамента по развитию платформы прямых продаж «Ренессанс Страхования» Николай Ефанкин.

Использование персональных данных позволило страховым компаниям перейти от универсальных решений к индивидуальным — со специальной тарификацией и динамически настраиваемыми параметрами покрытия.

Наиболее активно технологии персонализации сегодня применяются в автостраховании, медицинском и имущественном страховании, а также в сегменте страхования жизни и от несчастных случаев. В этих сегментах можно адаптировать условия договора с учетом множества факторов — возраста, стиля вождения, уровня физической активности, хронических заболеваний, географического положения и даже климатических условий. Ситуативные модели особенно распространены в кикшеринге, каршеринге, при занятиях спортом, в путешествиях, а также при краткосрочной защите жилья или имущества. Такая архитектура продукта хорошо ложится в логику «экономики подписок» и краткосрочного потребления, когда клиент покупает ровно столько защиты, сколько нужно здесь и сейчас.

Сегодня персонализированные продукты на российском рынке условно делятся на две основные категории, уточняют во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Первая — это классические страховые решения, в которых расчет тарифа и условий договора происходит с учетом индивидуальных характеристик клиента. Например, если клиент планирует заключить крупный договор страхования жизни и здоровья, то перед его оформлением необходимо пройти медицинское освидетельствование. Стоимость такого полиса будет зависеть от фактических данных о здоровье, объясняет гендиректор Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.

Вторая категория — модели страхования по требованию (pay-per-use), когда клиент оплачивает защиту только на определенное время или в момент конкретного риска. К этой группе страховок, например, относятся короткие полисы ОСАГО или каско, а также полисы страхования выезжающих за рубеж. На практике появляются и гибридные варианты — с элементами обеих моделей.

Еще один канал развития — встроенное страхование (embedded insurance), которое интегрируется в экосистемы партнеров: от банков до маркетплейсов и телеком-операторов. В таких продуктах страховая защита становится неотъемлемой частью основной услуги. Например, при покупке нового смартфона можно сразу оформить защиту от кражи гаджета, а при оформлении покупки на маркетплейсе — полис, покрывающий риски повреждения или утраты товара.

«Многие клиенты считают, что стандартные страховые продукты не покрывают их реальных рисков или предлагают слишком много ненужных опций, а персонализация тарифов и возможность выбора продукта “под себя” в сочетании с быстрыми выплатами могут повысить доверие потребителей к страхованию»,— говорит гендиректор «Абсолют Страхования» Дмитрий Руденко. По сути, персонализированная страховка — это конструктор, в котором можно выбрать наиболее подходящий по покрытию рисков и срокам действия вариант: полис с разными вариантами сроков действия, рисками, включенными в страховку, видами оплаты (полная оплата, рассрочка, подписка).

Под свой страх и риск

Персонализированные решения выгодны и продавцам, и клиентам. Для потребителей это возможность получить продукт, более точно отвечающий их текущим потребностям и особенностям образа жизни, а также сэкономить на страховой премии за счет демонстрации позитивных характеристик — аккуратного вождения, ответственного образа жизни, физической активности.

Для страховщиков это целый ряд преимуществ. Во-первых, персонализированные страховки способствуют сокращению издержек за счет автоматизации, если речь идет об использовании искусственного интеллекта. Это позволяет существенно сократить процесс анализа документов при заключении договора или урегулировании убытков. Во-вторых, персонализированные предложения повышают вероятность покупки полиса, так как клиент видит, что продукт точно соответствует его потребностям. При этом страховщику не требуется привлекать посредников и выплачивать комиссионное вознаграждение, что дополнительно снижает затраты на привлечение новых клиентов. Наконец, такие полисы имеют более низкий уровень убыточности благодаря индивидуально рассчитанным тарифам, которые точнее отражают рисковый профиль конкретного клиента.

Однако подобный подход к страхованию может иметь и серьезные минусы в тех ситуациях, когда клиент самостоятельно выбирает риски и покрытие. «Поскольку сам страхователь подбирает продукт для себя, то он может ради экономии денег занизить страховую сумму, а при наступлении страхового случая получит возмещение в размере, которое не даст возможности в полном объеме возместить ущерб»,— обращает внимание Николай Галушин. Такие же проблемы могут быть и на стороне страховщиков: ошибки в расчетных моделях, избыточная убыточность из-за недооценки всех сценариев и риск-моделей и так далее.

Цена доверия

Для создания персонализированных продуктов страховщики используют всю доступную информацию о клиенте, как полученную напрямую от самого человека (анкета, история страхования), так и собранную с помощью цифровых платформ (финансовые данные, история заказов) и внешних источников (геоданные, истории покупок), говорит директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Серова. «Цифровые технологии (анализ больших данных, облачные решения, блокчейн, машинное обучение и искусственный интеллект) позволяют обеспечить точную настройку полиса под индивидуальные запросы клиента, благодаря чему появляются новые страховые продукты, которые раньше могли быть экономически нецелесообразны»,— уточняет она. Благодаря данным о клиенте страховщики могут точнее оценивать риски, прогнозировать страховые события и предлагать более справедливые условия страхования в наиболее удобных для клиентов каналах взаимодействия.

Именно поэтому широкое распространение индивидуальных предложений во многом зависит от готовности потребителя делиться личной информацией. Чем больше данных получает страховщик, тем точнее он может оценить реальные потребности клиента и его готовность заплатить за услугу определенную сумму.

Однако за технологическим оптимизмом кроется набор системных недочетов: алгоритмы, на которых строится персонализация, подвержены системным ошибкам — в данных или логике расчета возможна массовая недооценка рисков.

Используемые ИИ-системы часто работают как черные ящики: они выдают решения без возможности объяснить логику, что делает процесс принятия решений непрозрачным для клиента. Кроме того, персонализация может привести к скрытой дискриминации — по уровню дохода, месту жительства, поведению в сети.

Не застрахуй, а настрой

«Я думаю, что в ближайшие десять лет мы не узнаем рынок страхования: радикально изменятся модели и каналы продаж, страховые продукты будут интегрированы в сервисы крупных экосистем»,— говорит Николай Ефанкин. Данные, поступающие в режиме реального времени, позволят анализировать риски и разрабатывать актуальные страховые продукты, учитывающие индивидуальные особенности каждого объекта страхования.

Перспективным направлением станет интеграция страхования с умными устройствами, уверен Дмитрий Руденко. В ВСС считают, что нас ждет более широкое использование интернета вещей, анализ данных об образе жизни через wearables (носимые устройства — умные часы, браслеты, кольца), а также распространение страхования по подписке. Например, в автостраховании страховая премия будет рассчитываться на основе данных о стиле вождения, полученных с помощью телематических устройств. Медицинское страхование на основе генетических данных будет более точно оценивать риски и предлагать индивидуальные программы страхования. Установка систем безопасности, таких как сигнализация и датчики протечки воды, приведет к снижению страховой премии в страховании имущества. Число настраиваемых решений будет неуклонно расти по мере повышения цифровой зрелости рынка и развития инструментов анализа данных.

Однако, несмотря на активное развитие персонализированных страховых продуктов, стандартные полисы не исчезнут с рынка, уверены участники отрасли.

По мнению Николая Галушина, такие предложения сохранят свое место — прежде всего в сегменте обязательного страхования, а также в ряде добровольных направлений, например в страховании путешественников для получения шенгенской визы, где жестко регламентированы минимальные требования к покрытию. Причина этого не только в традиционном подходе самих страховщиков, но и в устойчивом ожидании клиентов получить знакомый и проверенный продукт.

К тому же делать индивидуальные продукты с небольшим чеком достаточно сложно, говорят в ВСС. «Все-таки это индивидуальная работа с клиентом, которая требует уделить ему дополнительное время, что означает дополнительные затраты для страховщика»,— уточнили в пресс-службе ВСС. Поэтому разработка кастомизированных продуктов возможна только от определенного уровня страховой премии — например, в страховании жизни это 1 млн руб. и более.

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Анна Абрамцева