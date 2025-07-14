Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом из Восточной Европы по версии CIES

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев возглавил рейтинг лучших восточноевропейских футболистов в возрасте до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Список опубликован на официальной странице организации в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пиняев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Пиняев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Второе место занял сенегальский защитник Малик Диуф, который в межсезонье перейдет из чешской «Славии» в английский «Вест Хэм». В топ-3 также вошел полузащитник столичного ЦСКА Матвей Кисляк. Бразилец Педро, представляющий петербургский «Зенит», расположился на седьмой строчке рейтинга.

Сергею Пиняеву 20 лет. В завершившемся сезоне он провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами.

Таисия Орлова