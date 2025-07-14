ТАСС: причиной смерти режиссера Юрия Мороза стал рак

Актер, кинорежиссер и сценарист Юрий Мороз умер от рака поджелудочной железы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению господина Мороза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, актер боролся с заболеванием долгое время. О его смерти стало известно сегодня. Господину Морозу было 68 лет.

В качестве режиссера Юрий Мороз снял более 20 фильмов и сериалов. В их числе — «Черный квадрат» (1992), «Каменская» (с 1999 по 2003), «Братья Карамазовы» (2008–2009), «Пелагия и белый бульдог» (2009), «Лунатики» (2023). Он также выступил продюсером в более 50 проектах.