Роспотребнадзор Ставрополья одобрил два новых места для купания

Роспотребнадзор Ставропольского края 14 июля включил в список разрешенных для купания мест две зоны на Новотроицком водохранилище — у баз отдыха «Новая Волна» и «Новая Венеция». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Оба водоема располагаются в акватории Новотроицкого водохранилища и прилегают к территориям загородного центра отдыха «Новая Волна» и базы отдыха «Новая Венеция».

Все объекты прошли необходимые санитарные и эпидемиологические проверки. Теперь в региональный перечень входят 33 безопасных места для плавания.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора регулярно контролируют качество воды и почвы в указанных водоемах. Объекты проверяют по санитарно-химическим, санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям.

Жителям и гостям края не рекомендуют плавать в озерах и прудах, которые не прошли специальные экспертизы. Всего в регионе на данный момент признаны безопасными 33 пляжа, где вода и почва соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.

Тат Гаспарян