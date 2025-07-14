Телеведущая Миткова опровергла информацию о госпитализации

Телеведущая Татьяна Миткова не подтвердила информацию о своей экстренной госпитализации. О том, что ее доставили в больницу, сообщил Telegram-канал Mash.

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Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Татьяна Миткова

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

«Нахожусь сейчас на рабочей встрече. Раздосадована. Опровергаю»,— прокомментировала госпожа Миткова телеканалу НТВ.

Mash писал, что самочувствие 69-летней телеведущей ухудшилось на фоне онкологии. Диагноз ей поставили в 2009 году. В 2016-м нашли метастаз, с того же года она проходит химиотерапию.