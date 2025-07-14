Росприроднадзор взыскивает с «Эко-транспорта» 1,5 млрд руб. за загрязнение почвы

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Эко-транспорт». Ведомство требует взыскать с организации более 1,53 млрд руб. в качестве компенсации за причиненный вред почве. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 6 августа.

Согласно заявлению истца, в 2022 году в ходе прокурорской проверки стало известно, что компания «Эко-транспорт» «незаконно осуществляет размещение твердых коммунальных отходов» на земельном участке в Назаровском районе в 2 км к северо-востоку от поселка Сохновка.

Площадь загрязненной территории превысила 26,8 тыс. кв. м, объем отходов составил 23,5 тыс. куб. м. Действия компании привели к превышению на земельном участке показателей свинца в 1,3 раза, ртути в 1,7 раза и мышьяка в 70 раз, установило надзорное ведомство.

Александра Стрелкова