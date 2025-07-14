Bloomberg: хранилища газа в Европе заполнены на 63%

Подземные хранилища газа в Европе заполнены примерно на 63%, что является низким уровнем для этого времени года, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что в некоторых частях Северной Азии из-за жары увеличились закупки сжиженного природного газа, при этом поставки в Европу сократились. Это означает, что европейцам придется платить больше, чтобы обеспечить поставки и накопить достаточно газа к зиме, пишет Bloomberg.

Однако прогнозируется, что к концу июля температура в Европе приблизится к нормам, что может привести к ограничению спроса. В Goldman Sachs ожидают, что к концу лета Европа сможет заполнить хранилища газа примерно до 80%, и регион «по-прежнему сможет привлекать достаточное количество СПГ». Однако усиление конкуренции за СПГ со стороны стран Азии может в будущем сдержать поставки в Европу, предупредили аналитики.

На прошлой неделе волатильность на европейском рынке природного газа упала до уровня сентября 2021 года. Главной причиной аналитики называли высокий уровень предложения газа, в том числе крупные объемы импорта СПГ в Европу, позволяющие местным странам заполнять газовые хранилища.

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