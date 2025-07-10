Волатильность на европейском рынке газа упала до рекордно низкого уровня

По данным Bloomberg, волатильность на европейском рынке природного газа упала до уровня сентября 2021 года. Главной причиной эксперты называют высокий уровень предложения газа, в том числе крупные объемы импорта СПГ в Европу, позволяющие местным странам последовательно заполнять свои газовые хранилища. Кроме того, с начала июля стабилизировался спрос со стороны Китая, что также заметно успокоило участников рынка.

Среди потенциальных рисков, которые могут грозить рынку газа в июле, опрошенные Bloomberg аналитики называют лишь жаркую погоду. Она может привести к росту энергопотребления для бытовых и промышленных кондиционеров и, как следствие, к увеличению закупок газа.

О ситуации с российским газом на рынке Европы — в материале «Ъ» «О спот, ты мир!».

Евгений Хвостик