В Дагестане при лобовом столкновении погиб водитель Toyota

В Буйнакском районе Дагестана при лобовом столкновении двух автомобилей погиб 47-летний водитель Toyota, еще четверо участников аварии госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

ДТП произошло 12 июля около 10:00 на третьем километре автодороги Гимры-Чирката. По предварительным данным, 43-летний житель Хунзахского района, управляя Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota под управлением 47-летнего жителя Гунибского района.

В результате аварии водитель Toyota скончался на месте происшествия. Водитель Mercedes-Benz и три несовершеннолетних пассажира Toyota в возрасте 14, 15 и 16 лет с различными травмами доставлены в городскую больницу Буйнакска.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в Буденновском округе Ставрополья этой ночью водитель «Газели» пострадал в столкновении с прицепом грузовика.

Тат Гаспарян