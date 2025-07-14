В Буденновском округе водитель «Газели» врезался в стоящий прицеп

В Буденновском округе этой ночью водитель «Газели» пострадал в столкновении с прицепом грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

По предварительным данным, происшествие случилось на трассе «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды» в черте села Стародубское. Водитель «Газели», двигаясь со стороны Зеленокумска в направлении Буденновска с небезопасной скоростью, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части на правую обочину, где столкнулся с грузовым прицепом. В результате 51-летнего жителя соседнего региона доставили в больницу Буденновска. Установлено, что он имеет водительский стаж в 34 года, за последние два года привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 32 раза.

Константин Соловьев