Массовые мероприятия отменены в Елабуге из-за угрозы ударов БПЛА

На территории Елабужского муниципального района Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Все массовые мероприятия в Елабуге отменены, сообщил глава района Рустем Нуриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Елабужского муниципального района Рустема Нуриева Фото: Telegram-канал главы Елабужского муниципального района Рустема Нуриева

«Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги»,— заявил господин Нуриев в видеообращении в Telegram-канале.

Он напомнил, что при действии режима угрозы БПЛА снижается скорость интернета, граждан оповещают об оперативной ситуации в городе по СМС. При необходимости в некоторых районах включаются сирены. Рустем Нуриев рекомендовал всегда носить с собой наличные деньги и пользоваться Wi-Fi там, где это возможно.

Господин Нуриев предупредил местных жителей, что при получении сигнала опасности им нужно покинуть зону прямой видимости, отойти от окон и спуститься в ближайшее укрытие. В экстренных случаях необходимо позвонить или написать СМС на номер 112. Специальная система оповещения также работает на промышленных предприятиях.