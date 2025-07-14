Водитель Renault скончался в ДТП на улице Корякова, пассажиры машины в больнице

В седьмом часу вечера 13 июля на улице Корякова 21-летний водитель KIA Rio на нерегулируемом перекрестке врезался в Renault, за рулем которого находился 54-летний петербуржец, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следом французская иномарка врезалась в опору освещения. Водитель Renault скончался на месте происшествия, его пассажиры в возрасте 48 и 18 лет доставлены в больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти погиб учредитель компании, тестировавшей вакцину от COVID-19. В его Audi на полной скорости врезался грузовик МАN с полуприцепом.

Андрей Маркелов