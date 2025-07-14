Дефицит кадров у кузбасских перевозчиков достиг 24%

Суммарный дефицит кадров на транспортных предприятиях Кемеровской области составляет 24% от штатного состава. О нехватке сотрудников в отрасли сообщил губернатор Илья Середюк в ходе аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Глава региона провел совещание 14 июля. По его данным, транспортным компаниям в настоящее время не хватает около 1,9 тыс. человек: 818 водителей, 545 кондукторов и 511 технических специалистов. Господин Середюк «поручил детально проработать ситуацию в каждом отдельном транспортном предприятии и представить мероприятия по решению проблемы».

Неделю назад мэр Новокузнецка Денис Ильин провел совещание с транспортными компаниями второго по численности населения города Кузбасса. По его словам, «вопрос недовыпуска автобусов на линию до сих пор остается острым». Тогда мэр дал перевозчикам две недели для нормализации ситуации.

Валерий Лавский