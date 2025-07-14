Дефицит кадров у кузбасских перевозчиков достиг 24%
Суммарный дефицит кадров на транспортных предприятиях Кемеровской области составляет 24% от штатного состава. О нехватке сотрудников в отрасли сообщил губернатор Илья Середюк в ходе аппаратного совещания.
Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ
Глава региона провел совещание 14 июля. По его данным, транспортным компаниям в настоящее время не хватает около 1,9 тыс. человек: 818 водителей, 545 кондукторов и 511 технических специалистов. Господин Середюк «поручил детально проработать ситуацию в каждом отдельном транспортном предприятии и представить мероприятия по решению проблемы».
Неделю назад мэр Новокузнецка Денис Ильин провел совещание с транспортными компаниями второго по численности населения города Кузбасса. По его словам, «вопрос недовыпуска автобусов на линию до сих пор остается острым». Тогда мэр дал перевозчикам две недели для нормализации ситуации.