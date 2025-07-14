Заместительницам министра воронежского ЖКХ продлили арест

Центральный райсуд Воронежа продлил домашний арест заместителям министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елене Евсюковой и Наталии Толчеевой. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мера пресечения будет действовать до 17 августа.

Елена Евсюкова и Наталия Толчеева находятся под домашним арестом с конца января. Они были задержаны региональным главком МВД по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие ходатайствовало о заключении чиновниц под стражу, однако суд делать этого не стал.

В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. Следствие считает, что чиновницы приняли работы без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора, которые позже суд отменил по иску регоператора. Помимо мошенничества, следствие вменяет чиновницам злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Вину они не признают.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев