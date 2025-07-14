В Ярославской области повторно ввели особый противопожарный режим

В Ярославской области на три недели вводится особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов, выжигание сухой травы и разведение костров. Указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За выполнением режима будут следить сотрудники министерства лесного хозяйства и природопользования совместно с МЧС, МВД.

Режим, как правило, вводится ввиду высоких температур воздуха. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 60 тыс. руб., для юрлиц — от 600 тыс. руб.

Напомним, что в прошлый раз особый противопожарный режим вводился 2 июня и действовал 21 день.

Алла Чижова