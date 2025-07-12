Туристическое судно «Восход-67» остановилось на середине Невы из-за неисправности

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским теплоходом в акватории Невы в Петербурге.

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Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, 12 июля из-за технической неисправности метеор «Восход-67» потерял ход. На борту находились 70 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет, повреждений корпуса не зафиксированы, отметили в СЗТП.

Пассажиров пересадили на другое судно «Метеор-171», они продолжили свой экскурсионный маршрут.

Проверка транспортной прокуратуры проводится на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что туристический катер захлестнуло волной в акватории Малой Невки из-за сильного ветра. Инцидент произошел в минувший вторник, 8 июля, в районе Крестовского острова.

Андрей Цедрик