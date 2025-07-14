Правительство РФ списало долги Марий Эл по бюджетным кредитам на 1,6 млрд рублей

Правительство России списало задолженность Марий Эл на сумму 1,6 млрд руб. по бюджетным кредитам. Долги были списаны еще с 24 регионов на общую сумму более 42,7 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и на социальной сфере», — заявил господин Мишустин.

Задолженность списали еще двум регионам, входящим в состав Приволжского федерального округа (ПФО): Пермскому краю и Самарской области.

В список субъектов РФ не попала Республика Татарстан. В мае 2025 года госдолг региона составил 99,2 млрд руб. В феврале 2023 года республике списали долг в 1,7 млрд руб., когда общий объем долга превысил 100 млрд руб.

Диана Соловьёва