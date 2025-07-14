Задержан киллер, застреливший криминального авторитета в Новокузнецке

Следователи задержали киллера, застрелившего семь лет назад лидера организованной преступной группировки «Запсибовские» Александра Жестокова, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также задержаны другие фигуранты дела, причастные к организации убийства, сообщает СУ СКР Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», 39-летний Александр Жестоков был убит в кафе-баре «Джамбул» на проспекте Металлургов в Новокузнецке. Ночью 27 июля 2018 года киллер зашел в заведение, где его жертва в течение долгого времени находилась в компании двадцати человек. Убийца несколько раз выстрелил в главу группировки, после чего скрылся с места преступления.

По данным следствия, нападавший является жителем Краснодарского края. Установлено, что в июле 2018-го один из организаторов, «движимый личной неприязнью к жертве», предложил своему знакомому совершить убийство за 1,5 млн руб. Заказчик передал подельнику пистолет калибра 9 мм и аванс. Тот в свою очередь нашел исполнителя, которому предложил расправиться с Александром Жестоковым за 750 тыс. руб.

Всех фигурантов этого дела решением суда поместили под стражу.

Александра Стрелкова