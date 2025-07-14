Прокуратура обжаловала приговор основателю религиозной секты Виссариону

В Железнодорожный райсуд Новосибирска поступила апелляционная жалоба прокуратуры на приговор в отношении главы секты «Церковь последнего завета» (ЦПЗ) Сергея Торопа (известен как «Виссарион») и его сподвижников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, следует из картотеки суда. В конце июня суд назначил им от 11 до 12 лет колонии строгого режима. Как сообщили источники «Ъ-Сибирь», сторона обвинения требует уточнить порядок взыскания морального вреда по искам потерпевших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Сергей Тороп (Виссарион)

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Фигурантов дела тогда признали виновными в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК РФ) и причинением вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111 и ст. 112 УК).

Как писал «Ъ», представителей ЦПЗ задержали в Курагинском районе Красноярского края в сентябре 2020 года. По версии следствия, в начале 1990-х годов они создали религиозную организацию, насчитывающую свыше 5 тыс. человек. Главными целями учения были управление людьми и извлечение прибыли за счет привлечения денег адептов и их безвозмездного труда.

Во время проповедей Виссариона, установили правоохранители, «эксплуатировался образ Иисуса Христа», к последователям, включая детей, применялось групповое психологическое насилие.

Свою вину Сергей Тороп не признал. «Мы до сих пор не знаем, что мы сделали. Нам никто так и не объяснил. Вы такие сроки мне запрашиваете, а хоть кто-то мне может объяснить, что я сделал? Есть только фантазия следствия и все»,— заявил Виссарион по итогам судебного заседания. Тогда же представители защиты сообщали, что намерены обжаловать приговор лидеру ЦПЗ.

Александра Стрелкова