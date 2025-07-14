На пункте пропуска у границы Тюменской области с Казахстаном проведут ремонт

Пограничный пункт многостороннего автомобильно-пропускного пункта (МАПП) «Казанское — Кызыл Жар», который находится на границе Тюменской области и Казахстана, готовят к модернизации, сообщил у себя в Telegram глава Тюменской области Александр Моор. Работы планируют завершить в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договоренности о модернизации пункта были достигнуты в 2024 году на рабочей встрече Александра Моора с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым. Проектная документация на капремонт прошла госэкспертизу, а в июле был подписан госконтракт на проведение строительно-монтажных работ. «Казахстан — наш ближайший сосед и важнейший международный партнер. Современный пункт пропуска через границу позволит бизнесу сократить издержки на логистику, а для путешественников сделает поездки комфортнее»,— сказал господин Моор.

Напомним, по проекту реконструкции планируется расширить въездные группы в пределах существующих границ пункта пропуска, а также устроить две полосы движения на грузовом направлении и четыре полосы — на легковом. С российской стороны запланирована модернизация пункта. Казахстан также проведет капитальный ремонт и расширение въездных групп пункта пропуска.

Ирина Пичурина