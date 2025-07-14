Бывшего топ-менеджера ТГК-11 будут судить за злоупотребление полномочиями

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-технического директора АО «Территориальная генерирующая компания №11» (ТГК-11) Владимира Соскова. Бывший топ-менеджер обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установило следствие, в период с 2022-го по 2023 год обвиняемый, зная об отсутствии у подрядной организации возможности выполнить работы до начала отопительного периода, согласовал перенос сроков ремонтных работ, что привело к возникновению аварийных ситуаций на оборудовании «ТЭЦ-5» в декабре 2023 года.

«В результате на территории трех округов Омска в течение двух недель не работали 11 детских садов, прекратили очное обучение 18 школ»,— отметили в прокуратуре региона.

Уголовное дело в отношении Владимира Соскова направлено в суд. Свою вину в совершении преступления бывший топ-менеджер ТГК-11 полностью признал.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Михаил Кичанов