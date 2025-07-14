Владимир Слипенькин стал председателем правления новосибирского банка «Акцепт»

Председателем правления АО «Банк Акцепт» (Новосибирск) назначен 51-летний Владимир Слипенькин, следует из изменений, опубликованных в ЕГРЮЛ. Он сменил на этому посту Елену Терехину, работавшую с 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Слипенькин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Владимир Слипенькин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Владимир Слипенькин последние четыре года возглавлял Корпорацию развития Московской области. В 1995 году он окончил Иркутскую государственную экономическую академию, карьеру начал в системе Сбербанка.

В 2017-м его назначили на должность зампреда Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк».

Александра Стрелкова