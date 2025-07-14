Макрон назвал число стран в «коалиции желающих» для помощи Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что число стран в «коалиции желающих» достигло 30. Она объединяет государства, готовые стать гарантами мира на Украине. Инициатива предполагает в том числе отправку миротворцев после прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Tom Nicholson / Pool / Reuters

Господин Макрон добавил, что Генштаб коалиции находится в Париже. Об этом он сказал в обращении к вооруженным силам страны (трансляция велась на YouTube-канале Елисейского дворца).

10 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции сообщили о завершении плана европейской миротворческой миссии, которая может быть размещена на Украине в случае прекращения огня. Французский президент говорил, что страны будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины. При этом неизвестно, сколько именно стран коалиции допускают отправку своих военнослужащих.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Коалиция желающих определяется с форматом».