Макрон: страны «коалиции желающих» планируют патрулировать небо и море Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером.

«Вся работа, проделанная нашими руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии»,— cказал господин Макрон. Он назвал это «стратегическим сигналом» России.

Канцелярия премьер-министра Великобритании сообщила, что в случае размещения контингента коалиции на Украине в Киеве будет создан координационный центр под руководством британского офицера в звании генерал-майора.

«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции, которая должна объединить страны, готовые стать гарантами мира на Украине, в том числе путем отправки на ее территорию миротворцев после прекращения огня. В четверг в Лондоне состоялся франко-британский саммит и видеоконференция «коалиции», где обсуждались вопросы дальнейших поставок и поддержки Киева.