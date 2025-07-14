«Развитию бизнеса способствует стремительно растущее население Краснодара»

Краснодар — один из самых быстрорастущих городов России. Как высокая миграция сказывается на жизни города, как бизнес может помочь в решении городских проблем, а также зачем кубанской столице новый концертный зал и театральный фестиваль, в интервью «Ъ-Кубань» рассказала бывший вице-мэр Краснодара, попечитель фонда «Добро и Дело», заместитель директора автономной некоммерческой организации реабилитационной помощи инвалидам «Планета Равных Возможностей» Лилиана Егорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Телеховец Фото: Станислав Телеховец

— Вы девять лет занимали пост вице-мэра Краснодара, координируя работу по социальным вопросам, вопросам семьи и детства, здравоохранения, образования и культуры, хорошо знаете город и все, что в нем происходит. Кубанская столица — один из самых быстрорастущих мегаполисов России. Что так привлекает людей и сколько может составить население Краснодара к 2030 году?

— Краснодар стремительно разрастается. Определяющим в увеличении численности населения города является миграционный прирост. Людей привлекает в первую очередь теплый климат и близость морских курортов. Кроме того, город активно развивается. Те, кто живет в Краснодаре хотя бы лет пятнадцать, видят, насколько сильно город преобразился: появились новые микрорайоны с красивыми парками, школами, детскими садами и поликлиниками, благоустроены скверы и другие места отдыха, обновлен парк общественного транспорта. Если бы у нас было так плохо, как иной раз читаешь в соцсетях, то люди массово уезжали бы, а не приезжали в столицу Кубани.

Отмечу, что согласно статистике, 75% мигрантов — в трудоспособном возрасте, что в свою очередь стимулирует развитие краевого центра. И эта доля сохраняется уже на протяжении нескольких лет.

— Растет количество людей — растет и нагрузка на инфраструктуру. Люди жалуются на переполненность классов, обучение в три смены. Как вы оцениваете состояние социальной и образовательной сфер Краснодара?

— Проблемы есть всегда, и это нормально. В мире нет городов, где не было бы проблем. Сколько школ и детских садов строят в Краснодаре — не строят ни в одном городе нашей страны, может быть, только в Москве. К примеру, в прошлом году у нас открыли 10 школ на 12 тыс. мест и 18 детских садов на 4 тыс. воспитанников.

Однако проблемой остается кадровое обеспечение школ. Это же касается и сферы здравоохранения, и культуры. Если бы даже удалось организовать обучение в школах в одну единственную смену и увеличить количество классов, то учителей бы все равно не хватило. И это не особенность Краснодара, такая ситуация в стране: не хватает педагогов, врачей, воспитателей, работников культуры. Престиж этих профессий, к сожалению, утрачен.

— Что, на ваш взгляд, нужно для решения этой проблемы? Может быть, в Краснодаре стоит создать какие-то особые условия для учителей и работников культуры, чтобы они приезжали из других регионов?

— Они едут, о чем свидетельствует уровень миграции. Другой вопрос, что они уходят в репетиторство или в другие более доходные отрасли. Нужны комплексные реформы на федеральном уровне. Нужно повышать зарплату. Мы понимаем это объективно, видя цены в магазинах и сопоставляя их с оплатой труда учителя.

При этом я никогда не слышала от педагогов, которые увольнялись, жалоб на зарплату. Все говорят, что они не выдерживают отношения родителей. Я не помню, чтобы в моей семье учителя обсуждали, это было недопустимо. В последние десятилетия отношение людей к педагогам, воспитателям, учителям музыки, врачам стало неуважительным, потребительским, сегодня комментировать и критиковать каждый шаг учителя — норма. Если опытные специалисты еще как-то это выдерживают, то молодые терпеть оскорбления не хотят.

— Вы обозначили две проблемы — необходимость обеспечивать ежегодно растущее население социальной инфраструктурой и острый кадровый голод. Может ли здесь помочь бизнес, предоставляющий образовательные услуги?

— Государство обязано предоставить возможность бесплатного обучения, поэтому о решении проблемы посредством строительства частных школ и детсадов я бы не говорила. Бизнес может расширить возможности в получении образования, расширить выбор в зависимости от запросов детей и их родителей. У них те же лицензии, та же аккредитация, те же программы, что и в бюджетных учреждениях, у многих очень хорошие показатели по ЕГЭ. Более того, коммерческие образовательные учреждения снимают с муниципалитета большую нагрузку.

Почему многие из моих знакомых выбирают частную школу? Потому что ребенок находится там целый день и кроме общеобразовательной программы осваивает музыку, рисование, какие-то виды спорта. В силу занятости не у всех родителей есть возможность делать с ребенком уроки и водить его по кружкам. В этом смысле частное образование очень удобно. Ну и для учителей в плане условий работы и уровня оплаты труда преподавание в коммерческом учреждении нередко более привлекательно, чем в государственном, а значит, появляется лишний повод остаться в профессии.

— По вашим наблюдениям, много в Краснодаре семей, способных оплачивать частное образование своих детей?

— Там уже конкурс на места. В одной из таких школ мне сказали, что набор закрыт не только на текущий, но и на следующий год. Спрос на частные образовательные услуги в Краснодаре стабильно растет, и это точка роста для бизнеса.

— А какие проблемы, кроме кадровой, есть в сфере культуры?

— Очень не хватает выставочных площадок для масштабных мероприятий. Нужен большой концертный зал. У нас всего три «тысячника» — Музыкальный театр, дворец искусств «Премьера» и Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора. Около 800 мест в зале Академического театра драмы. Для мегаполиса это мало, и более того, они все, мягко говоря, не новые. Да, строительство современного концертного зала стоит не один миллиард рублей, санкционное давление на Россию осложняет покупку оборудования, необходимого для его оснащения, но делать это нужно.

Интерес к Краснодару растет. Я знаю москвичей, которые на автомобиле приезжают к нам на выходные, чтобы погулять в парке «Краснодар». Потенциал для развития в этом плане у кубанской столицы огромный.

— Какие мероприятия привлекают туристов в Краснодар, а какие нужно создавать?

— В связи с тем, что идет СВО, мероприятий стало меньше, но они есть. Визитной карточкой города и края является Кубанский казачий хор. Краснодарский театр балета Юрия Григоровича. Это единственный в России авторский театр хореографа. На краснодарской сцене поставлены все балетные спектакли из репертуара великого мастера. На постановки и концерты, которые проходят в Музыкальном театре, приезжают целыми группами. В 2021 году мы запустили уникальный проект «Выход в город», объединяющий искусство и современные технологии для того, чтобы рассказать больше жителям и гостям Краснодара о столице Кубани.

У нас есть куда развиваться. Я считаю, что городу нужен масштабный, всероссийского уровня театральный фестиваль. Но подумать об этом можно будет только после завершения СВО.

— Как вы оцениваете бизнес-климат в Краснодаре? Что в кубанской столице способствует развитию бизнеса?

— Развитию бизнеса в первую очередь способствует стремительно растущее население Краснодара. Это стабильный спрос, а спрос, как известно, рождает предложение. Простой пример. Мы с вами сидим в кафе. Они начинали с очень маленького помещения, одной кофейни, а сейчас эта целая сеть, состоящая более чем из десяти заведений.

Краснодар всегда будет расти, нет никаких предпосылок к другому развитию событий. Краснодар — это плодородная земля и большой процент молодого населения. Они будут рожать детей, генерировать идеи, создавать новые компании.

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— В последние годы наметилась тенденция смены вектора развития экономики от стройки и торговли к промышленному росту. Насколько сильна эта тенденция? Что в ближайшее время будет драйвером роста экономики Краснодара?

— Наш город на протяжения многих лет сохраняет многоукладность экономики. Здесь созданы условия для развития множества отраслей. При этом фундамент экономики составляют торговля, промышленность, строительство и транспорт.

Действительно, вектор развития Краснодара в последние годы смещается в промышленный сектор. Тренд общероссийский, но у нас в этом плане в сравнении со многими другими городами есть мощная база — ряд исторически сложившихся промышленных площадок — территории заводов, в советское время известных на всю Россию.

Тенденцию оцениваю положительно. У нас действуют четыре индустриальных парка и есть планы по строительству новых. А это рабочие места, новые возможности для профессионального развития и карьерного роста, рост налоговых поступлений в бюджет, более устойчивая экономика, а значит, привлекательность Краснодара продолжит расти.

— Что сейчас, по вашим наблюдениям, предпринимателей волнует больше всего? Что сдерживает деловую активность в краевом центре?

— Я бы выделила три ключевые проблемы — дефицит свободных земельных участков, нехватка электроэнергии и высокая ключевая ставка Центрального банка РФ.

Ограниченное количество земли, особенно в черте города, создает сложности для расширения существующих предприятий и открытия новых, что негативно сказывается на экономическом развитии. К тому же земля в Краснодаре, особенно в центральных и развитых районах, имеет высокую стоимость.

Краснодарский край, а значит и его центр, является энергодефицитным регионом. Ежегодный прирост потребления электроэнергии в крае составляет в среднем от 4 до 8,5%. Это означает, что потребление электроэнергии в крае превышает объемы ее собственной генерации. Основными потребителями электроэнергии в крае являются население и промышленность.

Наконец, удорожание кредитов в условиях высокой ставки ЦБ ограничило для предпринимателей доступ к деньгам, а кредитование, как мы знаем,— основной источник поддержания и развития бизнеса.

Среди отрицательных факторов есть и удорожание логистики, дефицит рабочей силы и нарастание взаимных неплатежей.

Бизнес — это постоянная работа. Предпринимательство требует непрерывных усилий, адаптации к меняющимся условиям и преодоления трудностей. Это не просто получение прибыли, а систематическая работа, направленная на развитие дела и достижение поставленных целей, часто сопряженная с рисками и конкуренцией.

При этом в каждой сфере бизнеса есть свои особенности и проблемы. Например, для меня очевидно, что поддержки и внимания требуют семейный бизнес и ремесленники. Кубань богата талантливыми людьми, многие из них передают свою мастерство из поколения в поколение. Необходимо возрождать ремесленные училища и продвигать творчество народных мастеров. В Краснодаре нужно строить центр развития ремесел. Искусственный интеллект нас не накормит.

— Какие проблемы требуют наибольшего внимания меценатов?

— В связи с СВО сегодня необходимо помогать нашим бойцам и жителям прифронтовых территорий. Очень важное направление — поддержка и социальная адаптация ветеранов боевых действий. Сейчас многие из них находятся на этапе медицинской реабилитации. Важно понять, какие запросы у вернувшихся с СВО, какой они видят свою дальнейшую жизнь и в какой поддержке нуждаются. Пока это четко не сформулировано. Общественные организации должны анализировать ситуацию, чтобы понять, с какими законодательными инициативами выступать в будущем.

Большое внимание мы уделяем больным детям. Ни одно государство в мире не способно помочь всем нуждающимся исключительно средствами бюджета. На Кубани это понимают, все больше крупных компаний создают благотворительные фонды, и это радует. Достаточно много в Краснодаре и автономных общественных организаций, деятельность которых вызывает огромное уважение. Они привозят лучших врачей, которые проводят уникальные операции, открывают школы для особенных детей, социализируют их, помогают в трудоустройстве, оказывают психологическую помощь родителям… Им очень нужна регулярная поддержка бизнеса.

Беседовала Маргарита Синкевич