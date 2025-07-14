Экс-глава управления капстроительства Кургана осужден за превышение полномочий

Курганский городской суд признал бывшего директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Игоря Минина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), но освободил от назначенного наказания в связи с тем, что подсудимый успел отбыть срок, находясь под стражей до приговора, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе горсуда.

Приговор был оглашен 14 июля. «Назначено наказание в виде одного года лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ наказание заменено принудительными работами на срок один год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно исполнительной системы. Он освобожден от назначенного наказания в связи с его поглощением временем нахождения под стражей»,— сообщили в городском суде.

Игорь Минин не признал вину и просил суд его оправдать.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», руководителя управления капитального строительства Кургана Игоря Минина задержали сотрудники УФСБ России по региону в ноябре 2023 года. По версии следствия, в 2021 году директор муниципального учреждения без проверки достоверности подписал акты приемки выполненных работ по контракту на строительства школы на 1,5 тыс. мест в микрорайоне Заозерный стоимостью 1 млрд руб. Акты содержали заведомо ложные сведения об объемах строительства и поставленном оборудовании, в результате подрядчик незаконно получил из бюджета более 11 млн руб., считает следствие.

После задержания суд отправил Игоря Минина в следственный изолятор, где он находился около полугода. Затем меру пресечения заменили на домашний арест, а позже смягчили до запрета определенных действий.