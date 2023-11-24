Арестован глава управления капитального строительства Кургана

Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Игорю Минину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Решение об аресте сроком на два месяца принято на заседании 24 ноября, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Курганской области, Игорь Минин был задержан вместе с генеральным директором компании, строившей школу в 12-м микрорайоне Кургана. Контракт по цене более 1 млрд руб. был заключен в 2021 году. По версии следствия, глава управления, злоупотребляя должностными полномочиями, без надлежащей проверки достоверности подписал акты, содержащие заведомо ложные сведения о выполненных работах и поставленном на объект оборудовании. В результате компания незаконно получила более 6 млн руб. за фактически невыполненную работу.

Кроме того, «в результате мошеннических действий предпринимателя» были похищены 54,7 млн руб., полученные в качестве аванса, считает следствие. Руководителю строительной компании предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Уголовные дела были возбуждены по материалам УФСБ России по Курганской области. «Принятыми следственными органами мерами ущерб, причиненный государству в сумме более 60 млн руб., возмещен в полном объеме, средства возвращены заказчику»,– сообщает пресс-служа СУ СК России по региону.

Генеральным подрядчиком строительства школы на 1,5 тыс. мест в 12-м микрорайоне Заозерного района Кургана выступало АО «Авиапромстрой» (Москва). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», строительство планировалось завершить до конца 2022 года, но этого не произошло. В начале февраля этого года контракт с подрядчиком был расторгнут. В июне Арбитражный суд Курганской области взыскал с «Авиапромстроя» в пользу Курганской средняя общеобразовательная школа №52 почти 55 млн руб. неотработанного аванса по расторгнутому контракту.

По данным «СПАРК Интерфакс», генеральным директором АО «Авиапромстрой» является Денис Явшев. В конце мая Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании начальную процедуру банкротства – наблюдение.

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