ДТП в Горном Алтае привело к гибели трех человек

Три человека погибли в автомобильной аварии в Республике Алтай. Она произошла в ночь на 14 июля у села Усть-Кокса.

По данным Госавтоинспекции МВД по региону, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport врезался в мотоцикл «Иж Планета 5», который двигался в попутном направлении. В результате, скончались оба водителя и пассажир автомобиля.

Как сообщили в ГАИ, 12-13 июля на территории Горного Алтая в авариях пострадали еще трое мотоциклистов. В их числе житель Подмосковья, перевернувшийся на Harley Davidson на «Чуйском тракте». С травмами он был доставлен в Шебалинскую районную больницу.

Валерий Лавский