УСК «Сибиряк» требует взыскать 157 млн руб. с минобразования Красноярского края

ООО «УСК "Сибиряк"» направило в арбитражный суд Красноярского края иск к минобразования региона о взыскании более 157 млн руб. Заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 13 августа, сообщает пресс-служба суда.

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В обоснование иска УСК «Сибиряк» указало, что 142,4 млн руб. организация требует с министерства в качестве неосновательного обогащения, еще 15 млн руб. — в виде «процентов за пользование чужими денежными средствами» в период с 28 декабря 2024 года по 30 июня 2025-го, а также проценты «за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму долга» с 1 июля.

В исковом заявлении говорится, что учредитель компании Владимир Егоров добровольно выплатил краевому минобразования 391,7 млн руб. Деньги были переведены в счет возмещения ущерба в рамках уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении владельца УСК «Сибиряк».

«Между тем сумма причиненного ущерба министерству образования Красноярского края составляет 249, 2 млн руб. Таким образом, Владимиром Егоровым излишне уплачено министерству 142,4 млн руб.»,— указывает истец.

Учредитель фирмы заключил договор уступки прав с ООО «УСК "Сибиряк"», в связи с чем право требования суммы неосновательного обогащения перешло к организации.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине мая суд продлил срок ареста учредителю УСК «Сибиряк» Владимиру Егорову до 18 июля. Бизнесмен был арестован в ноябре 2024 года. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Красноярске. По данным правоохранителей, ущерб от его действий составил 71 млн руб.

В январе 2025 года Владимир Егоров стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, в 2022 году между МКУ «УКС Лесосибирск» и УСК «Сибиряк» были заключены контракты на строительство 14 пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» для расселения из аварийного жилого фонда. Поскольку микрорайон возводился в болотистой местности, компании предстояло отсыпать участок определенной песчано-гравийной смесью. Однако, считают правоохранители, Владимир Егоров снизил затраты, частично используя более дешевый материал. Сумма ущерба оценивается в 163 млн руб.

Александра Стрелкова