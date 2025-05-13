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Суд продлил арест учредителю УСК «Сибиряк» Владимиру Егорову

Железнодорожный райсуд Красноярска продлил срок ареста учредителю Управляющей строительной компании «Сибиряк» Владимиру Егорову до 18 июля. В отношении него расследуются два уголовных дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», Владимир Егоров был арестован в ноябре прошлого года. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Красноярске. По данным правоохранителей, ущерб от его действий составил 71 млн руб.

В январе 2025 года глава компании стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, в 2022 году между МКУ «УКС Лесосибирск» и УСК «Сибиряк» были заключены контракты на строительство 14 пятиэтажных домов в микрорайоне «Юбилейный» для расселения граждан из аварийного жилого фонда. Поскольку микрорайон возводился в болотистой местности УСК «Сибиряк» предстояло отсыпать участок определенной песчано-гравийной смесью. Однако, считают правоохранители, Владимир Егоров снизил затраты, частично используя более дешевый материал. После чего внес ложные данные в отчет. Сумма ущерба бюджету оценивается в 163 млн руб.

Александра Стрелкова

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