В ДТП в Ленобласти погиб учредитель компании, тестировавшей вакцину от COVID-19

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Трагический дорожный инцидент произошел 11 июля на 16-м километре автодороги «Саперное — Мельниково — Кузнечное», сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Было установлено, что 32-летний водитель за рулем большегруза МАN с полуприцепом не справился с управлением из-за лопнувшего колеса и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi Q7. Водитель легковой иномарки от полученных травм скончался на месте.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным телеканала 78, за рулем Audi находился 45-летний Константин Захаров — учредитель компании «Экселлена», которая в 2020 году по контракту с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи проводила исследование вакцины от коронавируса «Спутник V».

Прежде «Ъ-СПб» писал о погибшем в ДТП мотоциклисте, который столкнулся с бордюрным камнем на Рубежном шоссе в Колпинском районе Петербурга.

Андрей Цедрик