На пост мэра Черногорска претендуют девять человек

До девяти выросло число претендентов на пост мэра Черногорска — второго по численности населения города Республики Хакасия. Данные о них занесены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Из девяти человек шесть выдвинуты политическими партиями. В их числе Светлана Булатова («Коммунисты России»), Денис Какаев (Партия за справедливость!), Алексей Рузайкин («Новые люди»), Владимир Смышляев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Вячеслав Финогенов («Единая Россия») и Алексей Хабаров («Родина»). Кроме того, за кресло мэра готовы бороться трое самовыдвиженцев: Дмитрий Бородин, Вадим Палкевич и Руслан Попович.

Процедура выдвижения завершится 15 июля. Как писал «Ъ-Сибирь», КПРФ предложила на пост главы города кандидатуру Елены Гопиной. Ее данные в ГАС «Выборы» пока не занесены.

Валерий Лавский