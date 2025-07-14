Прокуратура проверит жалобы на кондиционеры в поезде Анапа — Екатеринбург

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб на неработающие кондиционеры в поезде №290, который следует из Анапы (Краснодарский край) в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о защите прав потребителей»,— сказано в сообщении.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что температура в одном из поездов Анапа — Екатеринбург поднялась до +32°..+36°, при этом кондиционеры не работали всю поездку во всех вагонах. По словам очевидцев, начальник поезда обращался к руководству и просил снять с продаж места, где не работают кондиционеры. Вагоны планировали заменить в Ростове-на-Дону, но этого не произошло. Время в пути составляет 2,5 суток. Проблема с кондиционерами повторяется каждый год.

Ранее во время поездки на отдых в Анапу дети, ехавшие на поезде из Екатеринбурга, пожаловались на самочувствие. Сопровождавшие их педиатры выявили признаки кишечной инфекции легкой формы. Предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома.

Ирина Пичурина