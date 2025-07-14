Режим ЧС введен в лесах Красноярского края из-за жары

В лесах Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято «в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, а также высокой грозовой активностью», следует из постановления правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На время действия режима ЧС жителям запрещено находиться на территории леса. Краевому ГУ МЧС необходимо обеспечить защиту населенных пунктов от ландшафтных пожаров.

По данным Лесопожарного центра региона, в Красноярском крае по состоянию на утро 14 июля действует 21 пожар на площади более 765 га.

Александра Стреклова