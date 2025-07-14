Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о возможности введения США новых антироссийских санкций в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Посмотрим, что будет завтра»,— ответил он на вопрос о том, объявит ли он 14 июля о введении новых рестрикций. Он также добавил, что «Европа уже объявила о санкциях» против России.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейские страны рассчитывают 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть.

На прошлой неделе господин Трамп признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».