Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп не ответил прямо на вопрос о возможности введения США новых антироссийских санкций в понедельник.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Annabelle Gordon / Reuters
«Посмотрим, что будет завтра»,— ответил он на вопрос о том, объявит ли он 14 июля о введении новых рестрикций. Он также добавил, что «Европа уже объявила о санкциях» против России.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Европейские страны рассчитывают 14 июля согласовать 18-й пакет санкций против России, включая снижение предельной цены на российскую нефть.
На прошлой неделе господин Трамп признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».