Глава РФПИ Дмитриев: конструктивный диалог РФ и США принесет больше пользы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «конструктивный диалог» между РФ и США принесет больше пользы, чем «надоевший и деструктивный язык давления». Об этом он написал с соцсети Х.

«Ошибки и обман (экс-президента США Джозефа) Байдена будут исправлены — мир заслуживает лучшего»,— написал господин Дмитриев.

Он добавил, что «настоящий мир», стабильность и глобальную безопасность можно достичь только с помощью сотрудничества.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».