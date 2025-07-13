Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл Wimbledon

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Wimbledon.

Матч длился 3 часа 4 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Синнер выиграл Wimbledon впервые за карьеру. Алькарас, занимающий 2-е место в мировой классификации, был победителем турнира дважды: в 2023-м и 2024 году.

Wimbledon — третий в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.