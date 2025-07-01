«Зенит» заплатил €25 млн за футболиста сборной Бразилии

Петербургский «Зенит» выплатил бразильскому «Фламенго» €25 млн за трансфер полузащитника Жерсона, сообщает портал Globo. Именно такие отступные прописаны в контракте игрока с бразильским футбольным клубом.

28-летний хавбек, на счету которого 14 матчей и один гол за основную сборную Бразилии, вскоре должен покинуть «Фламенго». Сделка была проведена через несколько часов после возвращения Жерсона в страну из США, где «Фламенго» принимал участие в клубном чемпионате мира по футболу. Поздно вечером в воскресенье клуб проиграл мюнхенской «Баварии» в матче 1/8 финала турнира.

По информации портала, «Зенит» ускорил переговоры, «чтобы избежать срыва сделки». Петербургский клуб достиг согласия с игроком еще в начале лета, однако в последние дни в гонку за Жерсона вступил саудовский «Ан-Наср», за который играет Криштиану Роналду. Как сообщают источники Globo, Жерсон «испытывал искушение разорвать договоренность с «Зенитом» и подписать контракт с «Ан-Насром» из-за хороших отношений с главным тренером клуба Жоржи Жезушем», при этом португальский специалист «неоднократно звонил» Жерсону. Помимо этого, если верить Globo, предложение саудовской команды вдвое выгоднее предложения «Зенита». В материале Globo уточняется, что между заинтересованными сторонами «продолжается перетягивание каната».

О ситуации высказался председатель правления «Зенита» Александр Медведев. В разговоре с «Матч ТВ» он опроверг информацию о срыве трансфера: «Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошёл в США УМО (углубленное медицинское обследование) и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу».

Жерсон играл за «Фламенго» с зимы 2023 года. Тогда он вернулся в Бразилию после полутора сезонов в составе «Марселя». Помимо этого, полузащитник провел три сезона в чемпионате Италии: два за «Рому» и один за «Фиорентину».

Роман Левищев