Глава Ставрополья обсудил с министром науки России поддержку соцсферы региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым меры федеральной поддержки соцсферы региона. Встреча прошла на площадке центра «Машук». Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Во время беседы рассматривался вопрос выделения финансирования на обновление общежитий Пятигорского государственного университета, оснащение современным оборудованием клиники Северо-Кавказского федерального университета, а также на создания Селекционно-генетического центра на базе Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра.

Стороны договорились о том, что инициативы региона проработают совместно с министерством и включат в профильные федеральные программы.

Наталья Белоштейн