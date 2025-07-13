Вылет рейса FZ 974 авиакомпании Flydubai из Казани в Дубай задержан более чем на сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вылет самолета из Казани в Дубай задерживается более чем на сутки

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Вылет самолета из Казани в Дубай задерживается более чем на сутки

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Самолет должен был вылететь в 01:10 13 июля и должен был прибыть в Дубай сегодня в 6:20 утра, но вылет перенесли на 7:00 14 июля. По данным табло, регистрация на рейс уже закрыта.

13 июня авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в ОАЭ из России на фоне конфликта между Ираном и Израилем. Среди отмененных рейсов были два самолета из Казани.

Влас Северин