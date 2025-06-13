Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса в Дубай из России

Авиаперевозчик Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России, запланированных на 13-14 июня. Общее число пассажиров на этих рейсах составляет 3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Отменены рейсы из 10 российских аэропортов. Вылеты были запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минвод, Казани, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы. Все пассажиры уведомлены об отмене рейсов. Им предложен полный возврат средств.

В пресс-службе Flydubai сообщили «РИА Новости», что авиакомпания отменила рейсы за 13-14 июня в Россию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это связано с эскалацией конфликта Израиля и Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». В ходе нее израильские ВВС ударили примерно по 100 целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики.

Подробнее — в материале «Израиль совершил львиный бросок».

Елизавета Шмакова