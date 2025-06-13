Авиакомпания Flydubai отменила два рейса из Казани в Дубай после ударов по Ирану

Авиакомпания Flydubai отменила два рейса Казань-Дубай, запланированных на 13-14 июня. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании Flydubai

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Самолет авиакомпании Flydubai

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Авиакомпания решила отменить всего 22 рейса, отправляющихся в Дубай из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска и Уфы. Число пассажиров отмененных рейсов составило 3 тыс. человек. Граждан уведомили об отмене вылетов через туроператоров, СМС и рассылку на электронной почте.

Ранее стало известно, что самолет, направлявшийся из Казани в Дубай, совершил резервную посадку в аэропорту Баку Гейдар Алиев. Меры были приняты после закрытия воздушного пространства Израиля и Ирана.

Диана Соловьёва