Лавров и Ван И обсудили двусторонние отношения и урегулирование на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из КНР Ван И в Пекине. Среди тем встречи указаны динамика российско-китайских отношений, взаимодействие с США и перспектива урегулирования украинского кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД России / Reuters Фото: МИД России / Reuters

Стороны также коснулись гуманитарной составляющей в отношениях России и КНР. Особое внимание оба министра уделили предстоящему заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Были затронуты другие “горячие” темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове»,— сказано на сайте российского МИДа.

По данным ведомства, переговоры прошли в доверительном и конструктивном ключе. Сергей Лавров и Ван И подтвердили взаимную поддержку России и Китая в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Подробнее о поездках Сергея Лаврова — в материале «Ъ» «Не было бы встречи, да АСЕАН помогла».