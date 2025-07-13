В Костроме открыли бюст погибшему генерал-лейтенанту Игорю Кириллову

В Костроме установили бюст Игорю Кириллову, который занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Генерал-лейтенант погиб в декабре 2024 года при взрыве возле дома на Рязанском проспекте в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Ситникова Фото: Telegram-канал Сергея Ситникова

Церемония открытия памятника прошла в Костромской военной академии. 13 июля господину Кириллову исполнилось бы 55 лет. «Везде, где он служил и работал, происходили уникальные, очень добрые, полезные и нужные для страны изменения»,— сказал на мероприятии господин Ситников. Он добавил, что под руководством Игоря Кириллова войска РХБЗ выполняли сложные, революционные задачи.

«Неся ответственность за целый род войск, он переживал, когда его подчиненные попадали в сложные ситуации, получали ранения, и относился к каждому такому случаю так, как будто это происходило с его близкими людьми»,— отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Вместе с Игорем Кирилловым при взрыве погиб его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было заложено в самокат. Тот стоял у дома, из которого они выходили. Генерал-лейтенанту посмертно присвоили звание Героя России.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Пособники из Сибири».